Vestiti d’arte | quando il look è un’opera unica

Quando il look diventa un’opera d’arte, ogni dettaglio racconta una storia e riflette la personalità di chi lo indossa. Che si tratti di un atteggiamento da artista o di una vera passione, vestire con stile significa esprimere il proprio talento senza parole. E allora, perché non lasciarsi ispirare dai grandi maestri e creare il proprio capolavoro sartoriale? Inizia a scoprire come trasformare il modo di vestirsi in un gesto artistico.

C’è chi si atteggia ad artista e chi lo è sul serio. In ogni caso, se è vero che per creare un capolavoro non basta indossare un abito stravagante, bisogna ammettere che anche l’occhio vuole la sua parte. In un ideale catalogo dei tipi d’artista occhieggiano Ugo Foscolo con la camicia bianca con lo jabot aperto sul petto, Rembrandt con il turbante mentre dipinge nella penombra, Alessandro Blasetti con gli stivaloni mentre impartisce ordini sul set e Yayoi Kusama, inarrivabile negli abiti a pois che si confondono con le fantasie delle sue opere. Sono artisti veri vestiti da artisti. Ma la casistica è assai più complessa. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Vestiti d’arte: quando il look è un’opera unica

