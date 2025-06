Verstappen che batosta | accade per la prima volta dal 2016

prestazioni straordinarie e la capacità di dominare le gare con costanza. Tuttavia, un episodio inaspettato ha scosso il suo cammino, segnando una svolta inaspettata che potrebbe ridefinire il suo percorso. Per la prima volta dal 2016, Verstappen si è trovato davanti a una battuta d’arresto, una sfida che mette alla prova la sua resilienza e la determinazione di un campione. Ma cosa è successo realmente?

