Verso ok a decreto flussialtri 500mila regolari in 3 anni

Se il nuovo decreto flussi riceverà l'ok in Consiglio dei ministri, l’Italia si prepara ad accogliere 500.000 migranti regolari tra il 2026 e il 2028. Un passo importante per gestire meglio l’immigrazione e rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. Ma quali saranno le implicazioni di questa decisiva misura? Scopriamolo insieme.

Potrebbe arrivare domani in Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, un nuovo " decreto flussi ", il decreto della presidenza del Consiglio con cui vengono definite le quote di ingressi di migranti regolari. Il nuovo Dpcm dovrebbe consentire 500mila arrivi per il triennio 2026-2028, 164.800 ingressi l'anno tra lavoratori stagionali e non, colf e badanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Verso ok a decreto flussi,altri 500mila regolari in 3 anni

