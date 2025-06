Verso nuovi tavoli tecnici per far rinascere Reggio Calabria | missione compiuta di FdI

Reggio Calabria si prepara a rinascere grazie ai nuovi tavoli tecnici avviati da Fratelli d’Italia, che ha appena concluso con successo il convegno su "Turismo e occupazione". Un'occasione fondamentale per unire le forze tra politica e imprenditoria locale, coinvolgendo Confindustria, Camera di Commercio e Confcommercio. È l’inizio di un percorso concreto verso un futuro più prospero e sostenibile per la città.

Il convegno su "Turismo e occupazione", organizzato dal coordinamento di Fratelli d'Italia di Reggio Calabria, ha raggiunto l'obiettivo prefissato: mettere attorno a un tavolo il partito e i vertici delle categorie imprenditoriali. Confindustria, Camera di Commercio, Confcommercio.

