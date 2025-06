Versante in fiamme a Marzano di Nola | incendio devasta la montagna di Sopramonte

Un vasto incendio ha devastato la montagna di Sopramonte a Marzano di Nola, infiammando il paesaggio e mettendo a rischio la natura e le abitazioni circostanti. Le fiamme, alimentate da un vento caldo e temperature elevate, si sono propagate rapidamente, richiedendo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. La lotta contro il fuoco continua, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione per contenere i danni e garantire la sicurezza della comunità .

MARZANO DI NOLA – Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi sul versante di Sopramonte, nella località Carcara-Sant’Anna, nel territorio comunale di Marzano di Nola, in Irpinia. Le fiamme, alimentate da un vento caldo e sostenute da temperature torride, hanno rapidamente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: marzano - nola - versante - fiamme

Marzano di Nola: storie e natura per i più piccoli con la Bibliobimbi - In occasione del

Marzano di Nola, rifiuti industriali in una vasca interrata: denunciato - Il Mattino - Un 65enne di Marzano di Nola aveva realizzato, in area sottoposta a vincolo idrogeologico con elevato rischio frana, una strada in terra battuta, con l’ausilio di una pala meccanica, ... Da ilmattino.it

Marzano di Nola, i Carabinieri soccorrono tre cuccioli abbandonati, salvandoli da probabile tragica fine - Nel corso di un servizio di perlustrazione svolto a Marzano di Nola in orario mattutino, la pattuglia della locale Stazione Carabinieri è stata avvicinata da una donna che chiedeva aiuto, segnalando ... Lo riporta irpinianews.it