Verissimo ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Se ti sei perso l'ultima emozionante puntata di Verissimo, niente paura! Oggi pomeriggio è andata in onda, ma puoi comunque recuperarla facilmente. In questo articolo ti sveliamo tutte le modalità per vedere la replica in TV e streaming, così non perderai neanche un momento di questa coinvolgente trasmissione. Pronto a rivivere le emozioni? Ecco come e dove rivedere Verissimo in modo semplice e veloce.

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo e ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Verissimo in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Verissimo in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Verissimo sarà trasmessa in TV e in streaming. Ecco tutte le soluzioni che hai a disposizione per rivedere l’appuntamento andato in onda su Canale 5. Come rivedere Verissimo in TV. Per rivedere Verissimo in replica bisogna sintonizzarsi su La5 tra una settimana esatta: la puntata del sabato verrà riproposta sabato prossimo dalle 13:30 alle 16:00, allo stesso modo la puntata della domenica verrà trasmessa in replica sette giorni dopo sempre a partire dalle 13:30. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Verissimo, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Se ti sei perso l'ultima puntata di Verissimo, nessun problema! Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata, e in questa guida scoprirai in pochi minuti come e dove rivederla in TV e streaming.

