Venezia i No Bezos? Bandiere della Palestina e insulti al governo

A Venezia, un’ondata di proteste ha acceso le acque della città, tra bandiere palestinesi, cori anti-Meloni e invocazioni a far uscire Bezos dalla Laguna. La manifestazione, che ha unito temi complessi come il capitale, la guerra e il turismo di massa, ha dimostrato quanto le questioni globali possano intrecciarsi con il cuore della città. Un evento che lascia aperte molte domande sul senso di questi scontri e sul futuro di Venezia.

Bandiere della Palestina, cori anti-Meloni e un grido: «Fuori Bezos dalla Laguna». La manifestazione a Venezia contro le nozze faraoniche del magnate americano ha mischiato di tutto. Del resto lo slogan era già un programma: "No Bezos, no war". Che non si capisce bene cosa c'entrino l'uno con l'altro. Perché mettere nello stesso frullatore la decadenza di Venezia, le guerre, Trump, la distruzione del pianeta, il capitalismo, il turismo di massa e il lusso non pare poi tanto sensato. Ma tant'è. Intorno alle 17 alcune centinaia di manifestanti (circa 600), provenienti da tutto il Nord-Est, si sono dati appuntamento alla stazione ferroviaria di Venezia muniti di striscioni e di cartelli per protestare contro i tre giorni di festeggiamento per il matrimonio del patron di Amazon con la giornalista americana Lauren Sanchez.

