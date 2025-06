Venezia è diventata una città di cartapesta dove conta solo il denaro

Venezia, un tempo incanto senza tempo, sembra oggi una cartapesta decadente dominata dal denaro. La sua anima autentica si dissolve sotto il peso di interessi economici e turistici, trasformandola in un’area di transito dove il valore è misurato in spese più che in cultura o storia. Un triste riflesso di come il tempo abbia rivoluzionato la sua essenza, spingendola verso un futuro sempre più superficiale. Ma la vera Venezia, quella che affascinava il mondo, può ancora salvarsi?

La verità è una sola e il matrimonio d’oro di Bezos ce l’ha sbattuta in faccia: Venezia non è più una città. È una zona di transito, di cartapesta, dove le persone vanno e vengono, e conta solo quanto spendono. Più spendono, più la città è contenta. Per rendere chiarissimo tutto questo, Venezia ha messo anche il ticket d’ingresso, una tassa per entrare. Esattamente come a Palmira, in Siria, la Venezia dell’antichità, la città dei mercanti dell’antichità, di cui ora esistono solo le rovine. Macerie archeologiche di duemila anni fa. Nient’altro. I Bezos di un tempo andavano a Palmira: giravano tanti affari laggiù e si costruivano palazzi bellissimi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Venezia è diventata una città di cartapesta dove conta solo il denaro

In questa notizia si parla di: venezia - città - cartapesta - conta

Addio al nubilato a Parigi e matrimonio con Bezos a Venezia: Sanchez sceglie le città dell'amore - Sanchez celebra il suo addio al nubilato a Parigi e si prepara a dire sì a Bezos a Venezia, le città dell'amore.

Venezia è diventata una città di cartapesta dove conta solo il denaro | .it; Bezos, l'ultimo sberleffo ai contestatori: come ha salutato Venezia | .it; Venezia, i No Bezos? Bandiere della Palestina e insulti al governo.