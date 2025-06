Venezia 2025 | al Book Adaptation Rights Market 34 editori da tutto il mondo

Venezia 2025 si prepara ad accogliere il prestigioso Book Adaptation Rights Market, dal 29 al 31 agosto, durante la Mostra del Cinema. Quarantaquattro editori provenienti da tutto il mondo presenteranno le loro opere, offrendo ai produttori un’occasione unica per scoprire nuove storie da trasportare sul grande schermo. Un evento imperdibile che conferma Venezia come crocevia globale di cultura e cinema, pronto a celebrare la creatività internazionale e le opportunità di collaborazione.

Dal 29 al 31 agosto 2025, torna il Book Adaptation Rights Market nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia: 34 editori internazionali presenteranno i loro cataloghi a produttori in cerca di nuove storie da portare sul grande schermo Il Book Adaptation Rights Market 2025, promosso dal Venice Production Bridge, si prepara a celebrare la sua

