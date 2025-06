Veneto escursionista trovato morto in Val Pramper | era disperso da venerdì

Tragedia in Veneto: un escursionista di 60 anni, disperso da venerdì in Val Pramper, è stato trovato senza vita. Le ricerche, che si sono intensificate all'alba, hanno portato alla drammatica scoperta nell'area di Forcella Moschesin. Un promemoria sulla potenza della natura e sull'importanza della prudenza in montagna. La tragedia invita a riflettere sulla sicurezza e sulla responsabilità di chi si avventura tra le cime.

(Adnkronos) – È stato ritrovato senza vita l'escursionista sessantenne disperso da venerdì in Val Pramper nel Bellunese. In base alle informazioni dei familiari e alle geolicalizzazioni del cellulare, l'uomo doveva trovarsi nell'area di Forcella Moschesin, che aveva indicato come sua meta. Da questa mattina alle 6.30 le ricerche dei soccorritori si sono concentrate nella zona . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

