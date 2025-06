Vendita TikTok Trump pronto all’annuncio | Amazon e Oracle tra i papabili

Il futuro di TikTok in America sta per essere deciso, con Donald Trump che annuncia un possibile accordo e un gruppo di acquirenti di alto profilo pronto a entrare in gioco. Tra questi, spiccano Amazon, guidata da Jeff Bezos, e Oracle, entrambi tra i papabili. La vendita dell’app potrebbe cambiare le regole del mercato digitale e segnare un nuovo capitolo nella lotta per il controllo dei dati online. La partita è aperta e il mondo osserva con attenzione.

Il presidente americano Donald Trump si dice a un passo dalla soluzione del caso TikTok, che negli Usa si avvicina al ban per una serie di contestazioni. Trump ha annunciato la presenza di un gruppo di potenziali acquirenti “molto ricchi”. In corsa per il controllo dell’app ci sarebbe anche Amazon di Jeff Bezos, come giĂ emerso ad aprile. TikTok verso la vendita. Il caso non è solo economico o relativo alla difesa della privacy e di altri diritti degli utenti: TikTok è finito al centro di un vero e proprio scontro geopolitico tra Stati Uniti e Cina per rischi legati alla sicurezza nazionale. Il tema è diventato centrale anche durante la nuova campagna presidenziale di Trump, che ha promesso di evitare un bando totale dell’app che è oggi usata da oltre 170 milioni di americani, ma solo a condizione che venga ceduta a soggetti non legati a Pechino. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Vendita TikTok, Trump pronto all’annuncio: Amazon e Oracle tra i papabili

In questa notizia si parla di: tiktok - trump - vendita - amazon

Una piccola azienda che produce video su TikTok vuole acquistare 300 milioni di dollari in $TRUMP - Una piccola azienda tecnologica con otto dipendenti, specializzata nella creazione di video per TikTok e con legami con la Cina, ha lanciato una sorprendente iniziativa.

Il presidente Donald Trump ha annunciato su Truth social di aver firmato un nuovo ordine esecutivo per prorogare di 90 giorni il termine previsto per la chiusura di TikTok negli Stati Uniti .“Ho appena firmato l’ordine esecutivo che estende il termine per la chius Vai su Facebook

Vendita TikTok, Trump pronto all’annuncio: Amazon e Oracle tra i papabili; Trump: “C'è un acquirente per TikTok, sono persone molto ricche, Xi accetterà ”; Amazon ha presentato un’offerta per acquistare TikTok.

Trump, 'c'è un acquirente per TikTok, persone molto ricche' - Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox News senza rivelare il nome. Come scrive ansa.it

TikTok: Trump, abbiamo un compratore, gruppo di persone molto ricche - TikTok: Trump, abbiamo un compratore, gruppo di persone molto ricche «Abbiamo un acquirente per TikTok», ha affermato il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump in un’intervista a Fox New ... Si legge su informazione.it