Venator la Cgil | Bene la scelta di formazione

"La scelta della Regione Toscana – commenta Fabrizio Dazzi, segretario provinciale di Filctem Cgil - di promuovere formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti di Venator Italy attraverso il finanziamento di un 'accordo di progetto' è un passo concreto a sostegno delle maestranze impiegate nella fabbrica del Casone di Scarlino. Di fatto 60 dipendenti dei 200 che oggi sono in regime di contratto di solidarietĂ potranno utilizzare il 10% dell'orario di lavoro obbligatorio previsto per questo ammortizzatore sociale per aggiornare e riqualificare le proprie competenze, affiancando gli altri 100 che giĂ seguono corsi organizzati in proprio dall'azienda.