Vela Berta Calabrò falliscono l’operazione rimonta e restano fuori dal podio nel 470 misto alla Kieler Woche

Nella suggestiva cornice della Kieler Woche 2025, uno degli eventi velici più prestigiosi al mondo, Elena Berta e Giulio Calabrò hanno tentato l’impresa di conquistare il podio nel 470 misto. Nonostante l'impegno, l’operazione rimonta non è riuscita e il duo azzurro si è dovuto accontentare di un piazzamento fuori dalla top three. La regata di Kiel ha regalato emozioni, tensione e un'ulteriore lezione di tenacia per gli atleti italiani.

Elena Berta e Giulio Calabrò non riescono nell’impresa e restano fuori dal podio nel 470 misto al termine della Kieler Woche 2025, uno degli eventi velici più prestigiosi al mondo valevole in questo caso anche come terzo capitolo stagionale del nuovo circuito Sailing Grand Slam. Nella baia di Kiel (in Germania) sono andate in scena quest’oggi le Medal Race di due classi olimpiche: 470 e Nacra 17. BertaCalabrò, unico equipaggio azzurro presente nella regata finale (a punteggio doppio e riservata solo ai primi 10 della generale), hanno chiuso in quinta piazza la Medal Race vedendo svanire dunque le residue chance di top3 assoluta e attestandosi al sesto posto assoluto con un distacco di 9 punti dal terzo posto dei portoghesi Diogo CostaCarolina Joao. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Berta/Calabrò falliscono l’operazione rimonta e restano fuori dal podio nel 470 misto alla Kieler Woche

