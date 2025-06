Vecchi | Un solo rammarico a Vicenza! Percorso pieno di emozioni

Un anno e mezzo intenso e pieno di emozioni, nel quale insieme abbiamo scritto pagine importanti del Vicenza. Stefano Vecchi, ex allenatore dell’Inter Primavera e ora prossimo a vestire la maglia nerazzurra con l’Under 23, lascia un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi. Un saluto carico di gratitudine e speranza, mentre si prepara a una nuova avventura che promette grandi successi. L'inizio di un capitolo tutto da scrivere.

Stefano Vecchi, ex allenatore dell' Inter Primavera e attuale allenatore del Vicenza, attraverso un post sui social ha salutato il Vicenza. Nei prossimi giorni l'arrivo ufficiale per l'arrivo all' Inter Under 23. Queste le sue parole: «Un anno e mezzo intenso e pieno di emozioni, nel quale insieme alla squadra abbiamo coltivato un sogno, lo abbiamo alimentato riportando entusiasmo,ridando un'identitĂ un senso di appartenenza che sembravano persi e portando l'ambiente a sentirsi un'unica cosa in un Menti sempre strapieno di entusiasmo.

