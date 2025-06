Vasto incendio tra Posillipo e Bagnoli Vigili del Fuoco e Polizia sul posto

Un vasto incendio scoppiato tra Posillipo e Bagnoli sta attirando l'attenzione della città. Le fiamme, alimentate dal vento, minacciano le aree circostanti mentre vigili del fuoco e forze dell'ordine lavorano senza sosta per domare il rogo. La colonna di fumo nero si leva alta nel cielo, creando preoccupazione tra i residenti. Mentre si monitorano attentamente gli sviluppi, la sicurezza resta la priorità assoluta: ecco cosa sappiamo finora.

Incendio a Posillipo, dal lato che affaccia su Nisida e Bagnoli, nei pressi dello stazionamento dei bus. Vasto il fronte di fuoco, da cui si leva un'enorme nuvola di fumo che incombe su Bagnoli. Sul posto, impegnati nelle operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco e anche una pattuglia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

