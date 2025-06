Vasto incendio in un deposito edile | maxi nube tossica visibile da chilometri | FOTO

Un incendio devastante ha sconvolto San Cipriano d’Aversa, creando una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. La nube tossica si è sollevata da un deposito edile in via Acquaro, suscitando grande preoccupazione tra la popolazione e le autorità. Mentre i soccorritori lavorano senza sosta per domare il rogo e contenere i danni, l'intera comunità si mobilita per affrontare questa emergenza. La situazione resta critica e in continua evoluzione.

Momenti di grande preoccupazione dalle 12 a San Cipriano d’Aversa, dove è divampato un vasto incendio all’interno di un deposito di materiale edile situato in via Acquaro. Alte colonne di fumo nero sono visibili anche nei comuni limitrofi, in particolare a Casapesenna, dove la sindaca Giustina. 🔗 Leggi su Casertanews.it

