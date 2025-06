Vasto incendio in pineta dietro alla spiaggia | elicotteri in azione

Un vasto incendio ha scatenato il panico domenica pomeriggio tra le spiagge di Scarlino, in Toscana, con un’imponente colonna di fumo e gli elicotteri in azione per domare le fiamme. La vicenda ha coinvolto turisti e residenti, mettendo a rischio la splendida pineta che si affaccia sul mare. Resta alta l’attenzione sulla lotta contro le fiamme, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per mettere in sicurezza l’area.

Scarlino (Grosseto), 29 giugno 2025 – Fiamme e un’alta colonna di fumo. Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di domenica 29 giugno nella pineta tra Follonica e Puntone, nel comune di Scarlino (Grosseto). Precisamente in prossimità della struttura ricettiva Corte dei Tusci. Le fiamme sono divampate nella pineta antistante la spiaggia, in una giornata domenicale affollata da tanti bagnanti e turisti. Tante le chiamate ai vigili del fuoco. L’incendio, alimentato dal forte vento, si è propagato rapidamente. Il Comune di Scarlino fa sapere che la strada provinciale Le Collacchie è stata chiusa al traffico nel tratto interessato dall’incendio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vasto incendio in pineta dietro alla spiaggia: elicotteri in azione

