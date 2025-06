Vaprio 40enne annega nell’Adda È la terza vittima in dieci giorni

Tragedia nel cuore di Vaprio: l'Adda ha inghiottito la vita di Florin Banu, 40 anni, operaio rumeno, nel tentativo di trovare refrigerio lungo il fiume. È la terza vittima in soli dieci giorni, un dramma che scuote la comunità locale e solleva ancora una volta il velo sulla pericolosità delle acque. La tragica scoperta ci ricorda quanto sia importante rispettare i limiti e le regole per garantirci la sicurezza.

Un pomeriggio in riva al fiume in cerca di frescura finisce in tragedia, e l’ Adda ingoia la terza vittima in dieci giorni: si tratta di un 40 enne di origine rumena, Florin Banu, operaio specializzato. Si trovava in zona per motivi di lavoro. E’ annegato alle quattro di ieri pomeriggio nel fiume fra le sponde di Vaprio e Canonica, a pochissimi metri dal ponte. Le ricerche erano partite subito dopo l’allarme. Il corpo è stato ritrovato qualche ora dopo, poco prima delle 20. Poco lontano dal punto in cui gli amici, e tanti bagnanti, avevano visto il giovane annaspare, urlare e poi sparire sott’acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vaprio, 40enne annega nell’Adda. È la terza vittima in dieci giorni

