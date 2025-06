valtellina 114 le storie locali in un podcast

ricerca continua di identità e comunità. Attraverso le voci di chi vive e lavora in Valtellina, il podcast vuole diventare un archivio vivente, un ponte tra passato e futuro, capace di ispirare azioni concrete per preservare le nostre radici e costruire un domani più consapevole.

Perché sopravvivano, possano rappresentare un prima da cui prendere le mosse o un precedente da non ripetere, i ricordi vanno salvati. È sempre stato così, a partire dalle incisioni rupestri. A cambiare sono i tempi e dunque il mezzo che si sceglie per non disperdere la memoria. Nasce (anche) da queste considerazioni il podcast “Valtellina 114“, progetto che intreccia storie locali, sostenibilità ambientale e partecipazione civica per creare un racconto collettivo del cambiamento climatico in Valle. Sabato 5 la Casa della Cultura di Talamona in via Don Cusini 49 ospiterà un evento aperto a cittadini e visitatori per partecipare alla creazione del podcast, condividendo esperienze, memorie e riflessioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it