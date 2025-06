Valtartano Skyrace Pedretti e Rusconi vincono la 22esima edizione

La Valtartano Skyrace celebra la sua 22esima edizione, attirando 180 appassionati pronti a sfidare i suggestivi sentieri e le vette del Parco delle Orobie Valtellinesi. Con una storia ricca e un percorso che attraversa i luoghi simbolo come i Laghi di Porcile e il Passo..., questa gara rappresenta un vero e proprio rito per gli amanti del trail running. La vittoria di Pedretti e Rusconi testimonia ancora una volta il livello di eccellenza e passione di questa competizione unica nel suo genere.

