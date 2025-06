Valsassina precipita mentre cerca funghi | morto 55enne il corpo trovato dagli amici

Tragedia nella Valsassina, dove un appassionato cercatore di funghi di 55 anni di Arosio ha perso la vita in un terribile incidente. Mentre esplorava i boschi di Crandola, è precipitato da un dirupo di trenta metri, lasciando amici e familiari sgomenti. Questa doppia tragedia in poche settimane riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle escursioni. La natura, seppur affascinante, può riservare insidie imprevedibili.

Crandola Valsassina (Lecco), 29 giugno 2025 – Un cercatore di funghi di 55 anni di Arosio è morto nei boschi della Valsassina. E' precipitato in un dirupo da un'altezza di una trentina di metri. E' morto sul colpo. L'incidente si è verificato a Crandola Valsassina, dove solo due domeniche prima aveva perso la vita Marco Panzeri, cuoco 33enne di Valgreghentino, che stava cercando anche lui funghi, a poche centinaia di metri di distanza in linea d'aria. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 29 giugno: il 55enne non è arrivato al punto di ritrovo concordato con gli amici, dopo che si erano separati per cercare funghi in un'area più vasta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Valsassina, precipita mentre cerca funghi: morto 55enne, il corpo trovato dagli amici

In questa notizia si parla di: valsassina - morto - funghi - precipita

Tragedia in Valsassina, non torna a casa e non risponde al telefono: escursionista trovato morto a Crandola - Una tranquilla escursione in Valsassina si è trasformata in una tragica scoperta: un escursionista, sparito nel nulla e non rispondente al telefono, è stato trovato senza vita nei boschi di Crandola.

Valsassina, precipita mentre cerca funghi: morto 55enne, il corpo trovato dagli amici; Precipita mentre cerca funghi: morto Giacomino Lazzari, il direttore dell’ufficio postale di Lora; Va in montagna a cercare funghi, ma precipita in un dirupo: trovato senza vita Franco Carioti.

Valsassina, tragedia nei boschi. Muore mentre cerca funghi - CRANDOLA VALSASSINA (Lecco) Marco e suo papà Fausto ieri mattina sono andati a cercare funghi assieme nei boschi della Valsassina. Da msn.com

Tragedia in Valsassina, non torna a casa dall’escursione e non risponde al telefono: cuoco trovato morto a Crandola - Marco Panzeri, questo il suo nome, è stato localizzato dai vigili del fuoco nei boschi grazie al sistema IMSI Carcher, che individua la presenza di cellulari in una certa zona ... Scrive msn.com