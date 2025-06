Valentin Carboni racconta | Io interista al 100% ecco in che ruolo preferisco giocare Se resto? Non so ma l’Inter crede in me L’infortunio mi ha cambiato Chivu mi dice sempre…

Valentin Carboni, talento emergente dell’Inter, condivide le sue emozioni e il suo amore per il calcio. Dopo un infortunio che ha messo alla prova la sua determinazione, il giovane attaccante si sente più forte che mai, pronto a dimostrare tutto il suo valore. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, racconta il suo ruolo preferito e cosa significa rappresentare i colori nerazzurri. Ecco perché l’Inter crede in lui e perché il suo futuro è ancora tutto da scrivere.

L’attaccante dell’Inter, Valentin Carboni, racconta le emozioni per il suo ritorno in campo con gol contro gli Urawa Reds e non solo. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia di Inter Fluminense, gara valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, Valentin Carboni ha parlato del suo momento di forma dopo il rientro dall’infortunio condito dal gol vittoria allo scadere contro gli Urawa Reds che ha di fatto permesso ai nerazzurri di superare il girone. COME VIVO QUESTO RITORNO DOPO 8 MESI COSI’ DURI? – « In realtà neanche me l’aspettavo. L’infortunio è stata una botta durissima, riuscire a trovare spazio e segnare va oltre i desideri che avevo prima della partenza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Valentin Carboni racconta: «Io interista al 100%, ecco in che ruolo preferisco giocare. Se resto? Non so, ma l’Inter crede in me. L’infortunio mi ha cambiato, Chivu mi dice sempre…»

In questa notizia si parla di: inter - valentin - carboni - racconta

Conferenza stampa Chivu post Inter Urawa: «La carta d’identità nel calcio non conta nulla! Abbiamo l’obbligo di remare tutti dalla stessa parte, mi sono commosso per Valentin» - Dopo la vittoria al fotofinish contro l’Urawa Red Diamonds, Cristian Chivu ha sottolineato come nel calcio l’identità non sia tutto: conta remare uniti nella stessa direzione.

Valentin Carboni ha salvato la serata per l’Inter con un gol nel finale ieri notte, segnando alla sua prima partita dopo l’infortunio al legamento crociato ? Non si può che essere felici per lui ? #fotball #talent #italy #giovanitalenti #inter #valentincarboni Vai su Facebook

Mondiale per club: Inter, con Carboni ed Esposito ora che si fa? La crociata dei tifosi; Chivu: “Nominai Esposito capitano senza avvisarlo e fece tripletta. Lui e Carboni…”; Valentin Carboni, il futuro di Inter e Argentina: dall'idolo Messi al no a Juve e Liverpool.

Carboni: “L’infortunio mi ha cambiato. Se resto? Non so, ma l’Inter crede in me. Io e Pio…” - In un'intervista a La Gazzetta dello Sport il calciatore dell'Inter ha parlato del suo futuro e del suo rapporto con Esposito ... Scrive fcinter1908.it

Carboni: «Sofferto tanto negli ultimi mesi. Emozione enorme con l’Inter!» - Valentin Carboni torna dopo un brutto e lungo infortunio e porta l'Inter alla vittoria. Come scrive inter-news.it