Valentano riconoscimento per il bando Botteghe storiche | Tra i primi in graduatoria su 73 Comuni

Valentano si distingue con orgoglio nel panorama regionale, ottenendo il riconoscimento dalla vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, per il successo nel bando “Botteghe storiche”. Tra 73 Comuni, il nostro Comune si è posizionato tra i primi beneficiari, dimostrando come tradizione e innovazione possano convivere e valorizzare il patrimonio locale. Un traguardo che rafforza l’identità di Valentano e invita a guardare al futuro con entusiasmo.

Valentano premiato dalla vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, per il prestigioso risultato ottenuto nel contesto del bando regionale “Botteghe storiche”. Il Comune si è infatti distint? fra i primi beneficiari del contributo, su una platea complessiva di 73 Comuni posti in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: valentano - bando - botteghe - storiche

Valentano, riconoscimento per il bando Botteghe storiche: Tra i primi in graduatoria su 73 Comuni; Valentano tra i Comuni premiati nel bando “Botteghe Storiche” della Regione Lazio; Viterbo, al via la riqualificazione di 17 alloggi popolari a piazza San Carluccio.

Valentano premiato per le “Botteghe storiche” - NewTuscia – VALENTANO – Il Comune di Valentano è stato ufficialmente premiato venerdì 27 giugno presso la sede WEGIL di Trastevere dalla Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, in ricon ... Secondo newtuscia.it

Regione Lazio: nuovo bando per la salvaguardia delle botteghe storiche - L’annuncio è stato fatto durante l’evento “Botteghe Storiche”, promosso dalla Regione Lazio per celebrare i risultat ... Da ilsole24ore.com