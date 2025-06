Vai col liscio Che magnifica invenzione

Vai col liscio, quella meravigliosa invenzione che ha conquistato le notti romagnole e non solo. Nato come danza popolare, il liscio ha attraversato decenni portando allegria e unione, facendo ballare generazioni intere. La sua storia ci insegna che la musica trascende limiti geografici e culturali, unendo cuori in un ritmo condiviso. La musica è sempre... un linguaggio universale capace di superare confini e pregiudizi.

Mini storia senza retorica del liscio, la musica da ballo romagnola che mezzo secolo fa ebbe un clamoroso successo balzando dalla nostra riviera alla ribalta nazionale. Liscio, in quanto ballo, che tuttavia non è nato in Romagna né tantomeno nel nostrano mondo contadino. Né bisogna stupirsi: ‘occorre avere rispetto per le tradizioni degli altri senza necessità di accaparrarsi una ingiustificata e esclusiva autenticità , perché la musica è sempre e sarà un misto di inventiva e di plagio. Meglio godersi altri primati’. Lo scrive il musicologo Franco Dell’Amore, nostro concittadino, in un buon libro fresco di stampa: ‘Il Liscio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vai col liscio. Che magnifica invenzione

