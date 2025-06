Va in pronto soccorso dopo due incendi domati e si trova 50 euro da pagare

Dopo aver affrontato due incendi con coraggio e dedizione, il vigile del fuoco si trova a fronteggiare un'altra emergenza: un ticket di 50 euro al pronto soccorso. Stremato dai molteplici interventi, il suo spirito resta in piedi, pronto a condividere un messaggio importante. Le parole del comandante A...

È arrivato al pronto soccorso ancora in divisa da vigile del fuoco, stremato dopo interventi per spegnere altrettanti incendi, tra cui anche quello ad un deposito di legname. Le visite, gli accertamenti, le dimissioni con referto e ticket da pagare: 50 euro. Le parole del comandante A. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: pronto - soccorso - incendi - euro

Consulenza ambulatoriale pediatrica nel Pronto soccorso: quasi 10mila accessi in un anno - Nel 2024, il Servizio di Consulenza ambulatoriale pediatrica (Scap) ha registrato quasi 10.000 accessi nei pronto soccorso di Brindisi e Francavilla Fontana.

Vigile del fuoco volontario arriva in pronto soccorso dopo aver spento due incendi, “conto” da 50 euro Vai su X

Amati, elogiati, preziosi in interventi di ogni tipo e salvataggio. Ma a un vigile del fuoco volontario portato in pronto soccorso è stato presentato un contro di 50 euro dal pronto soccorso. È arrivato in ospedale ancora in divisa da vigile del fuoco, stremato dopo i Vai su Facebook

Va in pronto soccorso dopo due incendi domati e si trova 50 euro da pagare; Vigile del fuoco volontario arriva in pronto soccorso dopo aver spento due incendi, “conto” da 50…; Vigile del Fuoco si sente male dopo due incendi: al pronto soccorso gli presentano il conto da 50 euro.

Vigile del fuoco volontario arriva in pronto soccorso dopo aver spento due incendi, “conto” da 50 euro - In Trentino, un pompiere volontario stremato dopo due interventi riceve un conto di 50 euro al pronto soccorso. ilfattoquotidiano.it scrive

Vigile del Fuoco si sente male dopo due incendi: al pronto soccorso gli presentano il conto da 50 euro - Un vigile del fuoco volontario di Arco di Trento dopo due interventi in poche ore si è sentito male per un colpo di calore ... Come scrive fanpage.it