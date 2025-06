Uso massiccio Mine anti-uomo Kiev esce dalla Convenzione

L'Ucraina, in risposta all'uso massiccio di mine anti-uomo da parte della Russia, ha deciso di uscire dalla Convenzione di Ottawa, evidenziando come questa aggressione abbia alterato gli equilibri e messo in discussione la sua sicurezza. La decisione segna un cambio cruciale nelle dinamiche del conflitto e solleva interrogativi sulla futura regolamentazione delle armi. Una scelta che potrebbe avere ripercussioni profonde sul diritto internazionale e sulla stabilitĂ regionale.

Il ministero degli Esteri ucraino ha spiegato che la decisione di uscire dalla Convenzione di Ottawa sul divieto di impiego, stoccaggio e produzione di mine anti-uomo, è dovuta alla Russia che "ha scatenato un'aggressione armata contro l'Ucraina" e ha fatto "uso massiccio" delle mine in questione creando "un vantaggio asimmetrico", in suo favore.    Kiev ha sottolineato anche che, da quando nel 2005 ha ratificato la convenzione, ne ha fedelmente attuato le disposizioni ma, al momento della firma e della ratifica, "tali circostanze", ovvero la guerra con la Russia "non erano presenti e non potevano essere previste". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Uso massiccio". Mine anti-uomo, Kiev esce dalla Convenzione

