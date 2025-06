Uscita Sds la nuova Direzione sociale e disabilità senza dirigente | Selezione saltata operazione tutta politica

La recente uscita della Direzione Sociale e Disabilità del Comune di Pisa dalla Società della Salute ha scatenato polemiche e sospetti di manovre politiche. La selezione del nuovo dirigente si è conclusa con un nulla di fatto, suscitando critiche da parte dell'opposizione e di Diritti in Comune. Una situazione che solleva dubbi sulla trasparenza e sulla reale volontà di garantire servizi efficaci per i cittadini. La vicenda rimane aperta, con molte domande ancora senza risposta.

