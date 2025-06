Usa via libera Senato a inizio dibattito su legge di spesa

Il Senato americano apre ufficialmente il dibattito sulla legge di spesa, segnando un passo cruciale nella corsa per approvare il pacchetto di agevolazioni fiscali, tagli alla spesa e fondi per le deportazioni proposti dall’amministrazione Trump. Dopo una notte intensa e un risultato stretto (51 a 49), il via libera rappresenta un segnale importante in vista della scadenza del 4 luglio. La strada verso l’approvazione definitiva è ancora tutta da scrivere.

I repubblicani del Senato hanno superato di misura un passaggio procedurale chiave nella corsa per far avanzare il pacchetto di agevolazioni fiscali, tagli alla spesa e fondi rafforzati per le deportazioni del presidente americano Donald Trump entro la scadenza del 4 luglio. Il risultato, 51 a 49, è arrivato dopo una notte tumultuosa con il vicepresidente J.D. Vance al Campidoglio per rompere un potenziale pareggio.

Senato Usa apre il dibattito sulla legge di spesa di Trump - Il Senato USA apre il dibattito su un ambizioso e controverso disegno di legge di spesa promosso da Trump.

"Stasera abbiamo assistito a una grande vittoria", è il commento a caldo di Trump dopo il via libera del Senato all'apertura del dibattito al Senato sulla legge di spesa da lui fortemente voluta

