Usa primo via libera Senato per maxi-legge bilancio Trump | Grande vittoria

Il Senato americano dà il via libera alla maxi-legge di bilancio, segnando una storica vittoria per Donald Trump. Il tycoon celebra il risultato su Truth Social, elogiando i senatori repubblicani che hanno sostenuto il provvedimento, sottolineando l’importanza di un fronte unito. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni significative sulla politica statunitense e sul futuro dell’amministrazione Trump. La scena politica americana è ora pronta a una nuova fase, ricca di sfide e opportunità.

(Adnkronos) – Donald Trump esulta su Truth Social per il primo via libera del Senato al suo disegno di legge di bilancio, definendolo una "grande vittoria" e lodando l'impegno dei senatori repubblicani che hanno sostenuto il provvedimento, tra cui Rick Scott, Mike Lee, Ron Johnson e Cynthia Lummis. "Sono persone che amano davvero il nostro

Usa, primo via libera Senato per maxi-legge bilancio. Trump: "Grande vittoria" - Il testo denominato dal tycoon "One Big Beautiful Bill" è stato approvato con 51 voti favorevoli contro 49. Riporta msn.com

Il senato Usa dà il via libera al dibattito su legge di spesa, Trump esulta - I repubblicani del Senato, votando in una drammatica sessione serale, hanno superato di misura un passaggio procedurale chiave nella corsa per far avanzare il pacchetto di agevolazioni fiscali, tagli ... Scrive msn.com