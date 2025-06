Usa la procuratrice Bondi | Arrestati 2.700 membri del Tren de Aragua Le ong | Mancano prove e un giusto processo

Oltre duemilasettecento membri del Tren de Aragua (Tda), la nota gang transnazionale nata nella prigione venezuelana di Tocorón, sarebbero stati arrestati dall’inizio dell’attuale amministrazione Trump, nell’ambito del rispolverato Alien Enemies Act. La cifra è stata resa nota ieri, alla Casa Bianca, dalla procuratrice generale Usa Pamela Bondi, che si è rivolta ai giornalisti dicendo: “Tutti in questa stanza sappiamo che si tratta di una delle più violente organizzazioni criminali nel mondo”. Bondi non ha poi perso l’occasione per scagliarsi contro il presidente Joe Biden, accusandolo di aver ceduto il confine al TdA con politiche migratorie troppo lassiste. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Usa, la procuratrice Bondi: “Arrestati 2.700 membri del Tren de Aragua”. Le ong: “Mancano prove e un giusto processo”

