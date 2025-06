Usa il Senato apre il dibattito sulla discussa legge di bilancio di Trump | il via libera con 51 voti a 49 due gop dissidenti votano con i dem

L’arena politica è in fermento: il Senato ha aperto il dibattito sulla controversa legge di bilancio di Trump, con un via libera risicato e due dissidenti GOP che si sono schierati con i Democratici. Nel frattempo, il G7 raggiunge un'intesa sulla tassa globale minima per le multinazionali, esclusi i giganti tech statunitensi. Musk torna a criticare pesantemente il tycoon, alimentando un clima di tensione e attese di sviluppi decisivi.

G7, intesa sulla "global minimum tax" per le multinazionali: esenzioni per le big tech Usa. Musk torna ad attaccare il tycoon. Usa, il Senato apre il dibattito sulla discussa legge di bilancio di Trump: il via libera con 51 voti a 49, due gop dissidenti votano con i dem

Senato Usa apre il dibattito sulla legge di spesa di Trump - Il Senato USA apre il dibattito su un ambizioso e controverso disegno di legge di spesa promosso da Trump.

Senato Usa apre il dibattito sulla legge di spesa di Trump - I senatori statunitensi hanno iniziato a discutere il "grande e bellissimo" disegno di legge sulla spesa di Donald Trump, una proposta estremamente divisiva che realizzerebbe parti fondamentali dell'a ... msn.com scrive

