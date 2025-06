Uomo nudo nei giardini di Como tra i bambini | Ho avuto paura

Un’immagine che ha lasciato tutti senza parole: un uomo nudo nei giardini di Como, vicino a una fontanella, mentre si lava in pieno giorno. La scena, immortalata giovedì pomeriggio in viale Varese, ha suscitato preoccupazione tra i passanti, specialmente tra le famiglie e i bambini che frequentano l’area. Un episodio che invita a riflettere sulla sicurezza e sulla tutela degli spazi pubblici, perché episodi come questo non devono più ripetersi.

Nella foto scattata giovedì pomeriggio in viale Varese a Como si vede chiaramente un uomo completamente nudo, in piedi vicino a una fontanella, intento a lavarsi. La scena è avvenuta in pieno giorno, a due passi da una zona molto frequentata da famiglie e bambini. Nell’inquadratura, infatti, si. 🔗 Leggi su Quicomo.it

