Uomini e Donne news incidente per Rosa Perrotta | brutta disavventura in motorino

Rosa Perrotta, amata protagonista di Uomini e Donne, si trova ad affrontare una brutta disavventura dopo un incidente in motorino che le ha provocato una ferita significativa alla gamba. Attraverso le sue Instagram stories, l’influencer napoletana ha condiviso con i fan i dettagli di questa giornata difficile trascorsa insieme al marito Pietro Tartaglione. Ma cosa è successo davvero? Scopriamo nel dettaglio cosa ha portato Rosa a vivere questa spiacevole esperienza.

Rosa Perrotta, volto amatissimo di Uomini e Donne, ha vissuto ore complicate a causa di un brutto infortunio alla gamba. A raccontarlo è stata la stessa influencer napoletana che, attraverso alcune Instagram stories, ha mostrato ai suoi fan la ferita che si è procurata nei giorni scorsi. Tutto è accaduto durante una serata in motorino insieme al marito Pietro Tartaglione. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Uomini e Donne news: Rosa Perrotta racconta l’incidente. “Una super botta, ragazzi. Mi medica anche, fa anche Pronto Soccorso” ha detto Rosa Perrotta con la consueta ironia, riferendosi all’estetista che di solito si occupa dei suoi trattamenti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne news, incidente per Rosa Perrotta: brutta disavventura in motorino

