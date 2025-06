Uno sguardo da dentro | le foto scattate dai detenuti

Offre un’intima finestra sulla vita dietro le sbarre, rivelando storie di umanità e resilienza attraverso gli occhi dei detenuti. Martedì 1° luglio alle 17.30, presso Palazzo Pretorio, questa mostra fotografica intima e significativa ci invita a riflettere su toni di normalità e speranza, invitandoci a guardare oltre le mura. Un’occasione unica per scoprire un lato nascosto del carcere, che ora diventa patrimonio condiviso.

Hanno scelto alcuni momenti di socialità, cura di sé, rito religioso, colloquio con i familiari. Scene di vita quotidiana, ma “dietro le sbarre“. Martedì 1° luglio, alle 17.30, la mostra fotografica “Uno sguardo da dentro - il carcere raccontato attraverso gli scatti dei detenuti “ sarà inaugurata nelle sale espositive di Palazzo Pretorio. Partita a novembre dal carcere, dove ha preso forma, e passata poi per le aule di Enaip, l’esposizione ora viene messa a disposizione di tutti "proprio per proseguire l’impegno civico per cui è nata, ovvero quello di ricordare che il carcere deve essere un luogo dove scontare la pena ma, soprattutto, il luogo dove ci sia il diritto di immaginare un futuro possibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it