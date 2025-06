Uno schiaffo morale a chi inquina e una carezza simbolica all' ambiente | Voglio un Mondo Pulito e Centro per la Legalità in azione a Matierno

Mentre alcuni scelgono il mare, altri si impegnano con passione per il bene comune. A Matierno, il Centro per la Legalità della cooperativa Galahad si distingue come esempio di impegno civico e tutela ambientale. È un vero e proprio schiaffo morale a chi inquina e una carezza simbolica al nostro pianeta. Per un futuro più pulito e giusto, tutti insieme possiamo fare la differenza.

C'è chi il sabato va al mare e chi sceglie di rimboccarsi le maniche per migliorare il proprio quartiere e l'ambiente. Lo sanno bene i giovanissimi utenti del Centro per la Legalità della cooperativa sociale Galahad patrocinato dall'assessorato comunale alle Politiche Sociali guidato da Paola De. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: ambiente - centro - schiaffo - morale

Roberto Vannacci a Lucca: “Famiglia e Ambiente al centro del futuro” - Il Generale Roberto Vannacci a Lucca ha partecipato a un convegno promosso da Pro Vita e Famiglia, focalizzato su famiglia e ambiente.

Si è dimessa la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti. La prima cittadina, finita al centro di un’inchiesta con l’accusa di corruzione, ha comunicato questo pomeriggio, 20 giugno, di aver lasciato l’incarico. Venerdì scorso aveva ricevuto un avviso di garanzia dalla Proc Vai su Facebook

Uno schiaffo morale a chi inquina e una carezza simbolica all'ambiente: Voglio un Mondo Pulito e Centro per la Legalità in azione a Matierno; Cassibile si differenzia, i giovani del quartiere ripuliscono aree degradate; Marsala, pulizia della spiaggia di San Teodoro: uno schiaffo morale per chi gestisce gli Enti Pubblici e all'inciviltà.

Uno schiaffo morale a chi inquina e una carezza simbolica all'ambiente: Voglio un Mondo Pulito e Centro per la Legalità in azione a Matierno - A offrire un esempio virtuoso nell'ottica della rispetta dell'ambiente, i giovanissimi utenti del Centro per la Legalità guidati da Voglio un Mondo Pulito ... Lo riporta salernotoday.it

"Uno schiaffo all’ambiente" - MSN - "Uno schiaffo all’ambiente" 12 min "Abbiamo commissionato uno studio ad un ingegnere che ha messo in rilievo diverse incongruenze, ci sono diversi aspetti che non vanno nell’impianto della ... msn.com scrive