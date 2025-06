Università cresce l’offerta Partono due nuovi corsi Al via le immatricolazioni

Università di Siena amplia la propria offerta formativa con due nuovi corsi in partenza, offrendo opportunità sempre più interessanti per gli studenti. Le immatricolazioni per il 2025-2026 iniziano l’8 luglio, includendo anche la sede di Arezzo, immersa nel suggestivo parco del Pionta. Con strutture all’avanguardia e una reputazione di eccellenza, l’Ateneo si prepara a svelare nuovi orizzonti di crescita e successo. I dettagli sui corsi e le iscrizioni...

Partono l’8 luglio le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale non a numero programmato dell’ Università di Siena per l’anno accademico 2025-2026 anche nella sede di Arezzo. Valutata dal Censis ai vertici delle classifiche di qualità, la sede universitaria di Arezzo è nell’area verde del Pionta, dove l’Ateneo ha realizzato un campus funzionale. Sono due i nuovi corsi che prenderanno il via in città: il corso di laurea triennale in " Patrimonio culturale, territorio, turismo sostenibile ", che unisce la valorizzazione del patrimonio culturale con la gestione dei flussi turistici in un’ottica di sostenibilità; e il corso di laurea magistrale in " Scienze giuridiche del lavoro e della sicurezza ", destinato ai settori del diritto del lavoro, della sicurezza pubblica e della gestione delle risorse umane. 🔗 Leggi su Lanazione.it