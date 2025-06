Un' auto si schianta contro la fontana di Piccadilly Circus | due feriti gravi

Un drammatico incidente sconvolge il cuore di Londra: un'auto si schianta contro la celebre fontana di Piccadilly Circus, causando due feriti gravi. La corsa verso uno dei simboli più iconici della città si trasforma in una scena di caos, con strade chiuse sia alle auto sia ai pedoni. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che ha scosso la capitale britannica.

La corsa verso uno dei luoghi più iconici di Londra, poi lo schianto e le strade chiuse sia alle auto sia ai pedoni. Due feriti per l'incidente Domenica mattina, verso le 5,30, un'auto per motivi da chiarire si è letteralmente schiantata contro la celebre fontana di Piccadilly Circus. 🔗 Leggi su Today.it

