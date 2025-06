Una voce per Padre Pio vince la serata De Martino mai così in alto

Una serata all'insegna della solidarietà e dell'emozione, con "Una voce per Padre Pio" che conquista il pubblico di Rai1, registrando un sorprendente 19.1% di share e superando la concorrenza. Mara Venier porta in scena un evento benefico che ha coinvolto oltre due milioni di spettatori, dimostrando come la televisione possa unire e ispirare. La serata si conferma vincente, lasciando il segno nel cuore degli italiani.

Gli ascolti del sabato televisivo, in prime time su Rai1, l'evento benefico Una voce per Padre Pio condotto da Mara Venier raggiungere il 19.1% di share pari a una media di 2.084.000 spettatori, vincendo la serata. Su Canale5, il Mondiale per Club che ha visto la sconfitta per 4 a 1 del Benfica contro il Chelsea ha invece calamitato l'11.1% della platea pari a una media di 1.370.000 individui all'ascolto nel primo tempo e il 12.5% pari a 1.181.000 nel secondo. Su Rai2, il film tv L'incubo di Maggie ha tenuto con il fiato sospeso 841.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Rete4, il film Sapore di mare di Carlo Vanzina con Jerry Calà, Christian De Sica, Marina Suma, Isabella Ferrari e Virna Lisi segna il 4.

