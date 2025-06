Una voce per Padre Pio le pagelle | Anna Oxa di un altro mondo 6 Serena Brancale emozionante 9

Una voce per Padre Pio torna a incantare, giunta alla sua 26esima edizione, celebrando musica, solidarietà e speranza nella suggestiva Pietrelcina. In questo evento benefico, le performance di artisti di fama, come Anna Oxa con “Di un altro mondo” e Serena Brancale con “Emozionante,” si uniscono in un abbraccio di emozioni, coinvolgendo il pubblico e sostenendo i più bisognosi. Un appuntamento imperdibile che dimostra come la musica possa fare la differenza.

È giunta alla sua 26esima edizione Una voce per Padre Pio, l’evento benefico che si pone l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dei più deboli, seguendo l’esempio di carità e solidarietà di San Pio. Ed è proprio nella terra del santo che ha luogo il concerto, nella suggestiva Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina, per essere trasmesso in tutta Italia nel sabato sera di Rai 1. Sul palco alcune delle voci più famose della musica italiana, tra talenti e emergenti e grandi maestri. Con Mara Venier a tirare le fila della serata, si susseguono al microfono Serena Brancale, Anna Oxa, Marco Masini e tanti altri. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Una voce per Padre Pio, le pagelle: Anna Oxa di un altro mondo (6), Serena Brancale emozionante (9)

