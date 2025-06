Una serie TV su Frankenstein Junior è in lavorazione con un grande team creativo

Una nuova avventura televisiva sta per prendere vita: una serie spin-off di Frankenstein Junior, intitolata Very Young Frankenstein, sta per approdare sugli schermi grazie a un team creativo di grandi talenti. Secondo Variety, 20th Television e FX sono ormai vicini a chiudere l’accordo, promettendo di portare sul piccolo schermo le atmosfere esilaranti del classico cult del 1974. E mentre i dettagli sulla trama restano top secret, l’attesa cresce: questa produzione potrebbe rivoluzionare il modo di rivisitare i capolavori del cinema comico.

Secondo Variety, 20th Television e FX sono vicine a concludere un accordo per dare vita a una serie spin-off basata sull'amato film di Mel Brooks, Frankenstein Junior. Sebbene non ci siano ancora dettagli sulla trama, la serie, intitolata Very Young Frankenstein, sarà ambientata nel mondo dell'iconico film del 1974, considerato una delle migliori commedie di tutti i tempi. Nel film, Frederick (Gene Wilder), nipote di Victor Frankenstein, eredita il castello del nonno in Transilvania e riprende il lavoro: riportare in vita un cadavere. Non è la prima volta che Frankenstein Junior viene adattato.

