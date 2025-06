Una sagoma poi la pinna spunta dall’acqua | era uno squalo verdesca

Un pomeriggio apparentemente tranquillo nelle acque di Marina di Pietrasanta si è trasformato in un’avventura emozionante quando una turista toscana ha avvistato una sagoma oscura e una pinna emergere dall’acqua. La sua prontezza di spirito le ha permesso di mantenere la calma e proteggere i bambini, ma il pensiero di uno squalo verde ha subito preso forma nella sua mente. Un episodio che ha suscitato curiosità e qualche brivido tra gli abitanti della zona…

Marina di Pietrasanta (Lucca), 29 giugno 2025 – Quando ha visto la pinna emergere dall’acqua, seguita da una sagoma scura, è riuscita a mantenere la calma per non agitare i bambini che erano con lei, ed è tornata a riva facendosi mille domande. “Era uno squalo, ne sono sicura”, racconta a La Nazione la turista toscana di 39 anni protagonista dell’avvistamento avvenuto ieri pomeriggio tra Tonfano e Motrone. L’episodio ha come scenario la zona delle boe, quindi a 300 metri da riva, ma la Capitaneria di porto e il titolare dello stabilimento si dicono sicuri che si sia trattato di un palombo o più probabilmente di una verdesca. 🔗 Leggi su Lanazione.it