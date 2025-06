Una grande festa a Torino di Sangro per la prima bandiera blu

Una grande festa a Torino di Sangro si accende di gioia e orgoglio: il riconoscimento della prima Bandiera Blu segna un traguardo storico per il Comune, guidato dal sindaco Nino Di Fonso. Un risultato raggiunto grazie a un impegno costante e a progetti innovativi che valorizzano le nostre spiagge e il territorio. È l'inizio di una nuova era di qualità e sostenibilità , che coinvolge tutta la comunità . Un passo importante verso un futuro ancora più brillante...

