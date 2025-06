Una Genius night jazz con Ellington

musica di Ellington trascende i confini del genere, diventando un simbolo di innovazione e raffinatezza. Questa sera, la sua magia si farà ascoltare in un’atmosfera unica, tra storia, emozioni e note senza tempo. Preparatevi a immergervi in un viaggio sonoro che celebra il genio di uno dei più grandi compositori della musica del Novecento, perché l’arte di Ellington continua a ispirare e sorprendere anche oggi. Non mancate!

Stasera è tempo di " Genius Night Jazz ", appuntamento per appassionati, curiosi e amatori del genere. A partire dalle 21.30 la casa natale di Leonardo ad Anchiano, Vinci, spalanca le sue porte alla conferenza " Duke Ellington il genio della musica del 900: Our Favorite Ellington ", un’iniziativa organizzata da Empoli Jazz in collaborazione con il Comune di Vinci. Difficile limitare l’impatto del geniale Duke Ellington (nella foto) al jazz: la musica del compositore di Washington è un corpus tra i più importanti del XX secolo, spesso in dialogo sottile e ironico con gli altri grandi compositori a lui contemporanei, come George Gershwin e Arnold Schoenberg. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una "Genius night jazz" con Ellington

