Una Famiglia Sottosopra | Il nuovo trailer dalla commedia con Luca Argentero

Preparati a ridere di cuore con il nuovo trailer di "Una Famiglia Sottosopra", la commedia irresistibile con Luca Argentero e Valentina Lodovini. Diretta da Alessandro Genovesi, questa pellicola, remake della francese "Indovina chi?", promette comicitĂ e situazioni esilaranti che coinvolgeranno tutta la famiglia. La storia narra le disavventure di una famiglia che si trova improvvisamente...

Sony Pictures e Wildside hanno diffuso il nuovo trailer di Una Famiglia Sottosopra, la commedia che vede tra i protagonisti Luca Argentero e Valentina Lodovini. Nata come remake della commedia francese del 2020 dal titolo Indovina chi? ( Le sens de la famile ), il film diretto da Alessandro Genovesi torna quest’oggi a mostrarsi con un nuovo divertente trailer. Una Famiglia Sottosopra, infatti, porterĂ in scena le disavventure di una famiglia per nulla perfetta, che si ritrova alle prese con un misterioso sortilegio. Trama e Cast di Una Famiglia Sottosopra. Alessandro Moretti ha buone ragioni per essere deluso dalla vita. 🔗 Leggi su Universalmovies.it Š Universalmovies.it - Una Famiglia Sottosopra | Il nuovo trailer dalla commedia con Luca Argentero

