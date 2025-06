Una domenica bestiale | 83 interventi tra fiamme e fumo Non bastano i rinforzi da altre regioni

Una domenica da record tra fiamme e fumo incessanti, con 83 interventi e rinforzi da altre regioni ancora insufficienti. Lecce si trova di fronte a un’emergenza che non si placa, una realtà ormai strutturale dell’estate salentina, aggravata da roghi che minacciano veicoli e abitazioni. Tra proclami e riunioni, la lotta agli incendi diventa una sfida quotidiana, che richiede soluzioni concrete e durature.

LECCE – Si scrive ancora "emergenza", ma per il Salento è oramai una drammatica condizione strutturale del periodo estivo, almeno quanto quella, praticamente permanente, dei roghi che prendono di mira i veicoli. Si susseguono i proclami, le riunioni, i protocolli, ma sono solo gli incendi a.

