Una delegazione da Borgomanero in Benin

Dal 6 al 13 giugno, una delegazione di Borgomanero e Aci Piemonte ha varcato l’oceano per il Benin, portando avanti il progetto “Agro job” finanziato dalla Regione Piemonte. Un viaggio di scambio, crescita e collaborazione che ha rafforzato i legami tra le due comunità, promuovendo sviluppo sostenibile e opportunità per le fasce più giovani. La missione si è conclusa con successo, lasciando un segno duraturo nel cuore di entrambe le nazioni.

e il Comune di Borgomanero ricevuti dal Sindaco di Ouidah (Bénin); I Comuni del Piemonte e del Benin siglano un patto d'amicizia.

Dal Piemonte al Benin all'insegna della cooperazione - Delegazione di ANCI Piemonte a Ouidah, in Benin, durante una delle missioni di cooperazione decentrata di cui l'associazione è partner. Come scrive sbs.com.au

