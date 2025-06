Un tuffo in piscina o al lago Assalto per rinfrescarsi Ticket per tutti i portafogli

Un tuffo rinfrescante in piscina o al lago diventa la soluzione perfetta per chi desidera sfuggire all’afa estiva senza svuotare il portafoglio. Mentre Vasco Rossi canta il suo amore per il mare, tanti fiorentini scelgono di trovare refrigerio a pochi passi, tra spruzzi e risate. Perché, alla fine, un po' di frescura e divertimento sono ciò di cui abbiamo tutti bisogno per vivere l’estate al massimo.

"Voglio andare al mare. Quest'estate voglio proprio andare al mare" cantava Vasco Rossi, ormai fiorentino acquisito. Ma se il mare è lontano e arrivarci è per qualcuno troppo impegnativo, sia a livello economico che di traffico sulla Fi-Pi–Li, allora le piscine sono il giusto compromesso per combattere l'afa estiva. È quello che pensano migliaia di fiorentini che, chi per un motivo chi per un altro, si dedicano un weekend al sapore di cloro o anche solo un rapido tuffo in pausa pranzo o dopo lavoro. Forse un po' costoso per essere solo un tuffo, perché da quest'anno il Comune ha eliminato l'ingresso pomeridiano nelle sue strutture: niente riduzione a 5 euro per chi entra dopo le 15, si deve pagare il biglietto per intero.

