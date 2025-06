Un regalo ai turisti | più fontane

A New York, il piacere di scoprire città che offrono gratuità e praticità è una vera fortuna: bagni pubblici, fontane rinfrescanti e spazi all'aperto dove rilassarsi senza pensieri. In contrasto con Bologna, dove trovare un bagno può diventare un'impresa, la Grande Mela si rivela un vero paradiso per i turisti in cerca di comfort. E allora, perché non approfittare di questi piccoli grandi doni durante il vostro viaggio?

A New York ci sono 3 cose sempre garantite e gratuite: il bagno, l’acqua e un posto in cui sedersi. A Bryant Park o Little Island trovate centinaia di tavoli e sedie in cui potrete sedere senza dover consumare nulla. Stessa cosa per i bagni, disseminati ovunque e fontane per riempire la borraccia. A Bologna per andare in bagno bisogna entrare in un bar. Penso ai turisti in fila sotto il sole che riempiono la borraccia alla fontana del Nettuno, una delle poche in centro. Non cambierei Bologna per New York, ma se si riesce in una città con 60 milioni di turisti annui, mi rattrista che a Bologna non si riesca a ridare spazio pubblico alle persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un regalo ai turisti: più fontane

