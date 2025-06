un punto informativo per rilanciare il turismo

Un nuovo punto informativo di grande valore per rilanciare il turismo a Corridonia, nato grazie ai fondi del Gal Sibilla e inaugurato in occasione delle celebrazioni dei santi patroni Pietro e Paolo. Questo Urban Hub, affiancato dall’Info Point Bike di San Claudio, arricchisce l’offerta di accoglienza e promozione del territorio. A concludere il pomeriggio è stata poi la guida Milena Mengoni che ha accompagnato i visitatori alla scoperta delle meraviglie locali, lasciando un ricordo indimenticabile.

Taglio del nastro per il nuovo Urban Hub di piazza Corridoni, realizzato con i fondi del Gal Sibilla, che così va a fare compagnia all’Info Point Bike da poco inaugurato a San Claudio. Ecco quindi un ulteriore strumento per rafforzare il sistema turistico e l’accoglienza di Corridonia, svelato in occasione delle celebrazioni dei santi patroni Pietro e Paolo. A concludere il pomeriggio è stata poi la guida Milena Mengoni che ha accompagnato i presenti alla scoperta del centro storico. "Un altro punto informativo per rilanciare il turismo della città – ha esordito la sindaca Giuliana Giampaoli – che gestiremo grazie alla competenza delle ragazze del servizio civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it