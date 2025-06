Un problema ai radar ha bloccato per ore il traffico aereo nel Nord Italia

Un imprevisto ai radar ha causato un blackout nel traffico aereo del Nord Italia, creando un caos che ha interessato circa trecento voli tra ritardi e dirottamenti. Dalle 20 di sabato sera, aeroporti come Linate, Malpensa, Bergamo, Genova e Torino hanno vissuto ore di grande frenesia, con voli bloccati e passeggeri in attesa di riprendere il viaggio. Un episodio che mette in luce quanto possa essere vulnerabile il sistema di trasporto aereo.

Dalle ore venti di sabato sera un problema tecnico ai radar ha bloccato per quasi tre ore l’atterraggio e il decollo degli aerei in molti aeroporti del Nord Italia, specialmente nel Nord Ovest. Gli aeroporti di Milano ( Linate e Malpensa ), Bergamo, Genova e Torino hanno subito dei forti ritardi: i velivoli in pista sono rimasti fermi a lungo e quelli in arrivo sono stati dirottati altrove. In totale, i disagi hanno riguardato circa trecento voli. Intorno alle 22:15 sembrava che la situazione fosse rientrata, e alcuni aerei sono partiti. Un nuovo blocco, tuttavia, ha cristallizzato nuovamente il traffico fino alle 23:00, quando la circolazione è stata in parte ripristinata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Un problema ai radar ha bloccato per ore il traffico aereo nel Nord Italia

In questa notizia si parla di: nord - problema - radar - bloccato

Un problema ai radar di Milano ha bloccato gli aeroporti di Liguria, Lombardia e Piemonte: il traffico aereo era stato chiuso, ma ora la circolazione è in parziale ripresa, tra ritardi, cancellazioni e disagi Vai su Facebook

Guasto radar. Enav, traffico aereo torna alla normalitĂ dopo ore di tilt. Oltre 300 voli cancellati; Un problema ai radar ha bloccato per diverse ore alcuni aeroporti del Nord Italia; Il radar non funziona: a Linate, Malpensa e Orio bloccato il traffico aereo.

Un problema ai radar ha bloccato per diverse ore alcuni aeroporti del Nord Italia - Dalle 20 di sabato sera un problema tecnico ai radar sta bloccando l’atterraggio e il decollo degli aerei in diversi aeroporti del Nord Italia, in particolare del Nord Ovest: ci sono grossi ritardi ag ... Secondo ilpost.it

Guasto Radar, il traffico aereo torna alla normalità nel Nord Italia: cosa è successo? - Per un guasto al sistema radar ieri sera, 28 giugno, c'è stato un blocco del traffico aereo nel Nord Italia: i voli cancellati ... Segnala notizie.it